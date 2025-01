Mercedes onthult nieuwe W16 op 24 februari

Het team van Mercedes heeft bekendgemaakt wanneer ze hun nieuwe auto aan de wereld gaan laten zien. Vlak voor de start van de wintertest in Bahrein zullen ze de wagen aan de buitenwereld gaan tonen. De livery zullen ze al laten zien tijdens het launch evenement van de Formule 1.

Het launch evenement van de Formule 1 zorgt ervoor dat het pre-season er anders uitziet dan in de voorgaande jaren. Weinig teams organiseren namelijk een eigen launch, waardoor de fans nog langer moeten wachten voordat ze de auto's zullen zien. De teams van Ferrari en Williams hadden al een eigen launch aangekondigd, en ook het team van Mercedes heeft dat nu gedaan.

Bahrein

Op maandag 24 februari laat Mercedes de wereld kennismaken met de nieuwe W16 E Performance. Ze zullen dan een aantal foto's van deze nieuwe wagen met de rest van de wereld gaan delen. Eén dag later vindt op het circuit van Bahrein direct de shakedown met de nieuwe auto plaats. In de drie dagen daarna wordt de wintertest afgewerkt op het circuit van Sakhir in Bahrein. Mercedes zal de livery onthullen tijdens het evenement van de Formule 1.

Andere presentaties

Op 18 februari zijn alle teams aanwezig in de O2 Arena in Londen bij het launch evenement. De teams zullen hier hun nieuwe livery aan de wereld gaan tonen, en veel teams gebruiken deze dag als launch. Slechts twee andere teams zijn Mercedes voorgegaan met het aankondigen van een eigen launch. Op 14 februari trekt het team van Williams het doek van hun nieuwe FW47, ze zullen de auto hier wel tonen in een eenmalige livery. Op 19 februari toont Ferrari hun nieuwe bolide aan de wereld tijdens een evenement op Fiorano. Het team van Haas zal al eerder de baan opgaan, op 16 februari houden ze een shakedown op Silverstone, maar ze organiseren geen launch.