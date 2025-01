Zelfkritiek bij Aston Martin: "We waren kampioen met updates"

Het team van Aston Martin kende vorig jaar een tegenvallend seizoen in de Formule 1. Ze willen stappen gaan zetten, maar om dat doel te bereiken moeten er wel een aantal zaken beter gaan. Andy Cowell stelt dat Aston Martin vorig jaar wel de kampioen voor de meeste updates was.

Aston Martin kende in 2023 een positief seizoen. Met Fernando Alonso stonden ze regelmatig op het podium, en het leek erop dat ze de aansluiting bij de topteams hadden gevonden. In 2024 vielen ze echter van hun roze wolk af, en hadden ze het zwaar. Alonso en zijn teamgenoot Lance Stroll vochten in het middenveld, en wisten geen grootste resultaten neer te zetten. Aston Martin eindigde op grote achterstand als vijfde in het constructeurskampioenschap.

Updates

Dit jaar moet het beter gaan, zo stelt kersvers teambaas Andy Cowell. Cowell, die ook de CEO van het het team is, spreekt zich duidelijk uit in een interview op de website van Aston Martin: "We hebben in 2024 absoluut het wereldkampioenschap voor de meeste updates gewonnen, maar die updates leverden geen rondetijd op. En dat is juist wat we willen in deze sectoren: rondetijden leveren."

Statistieken

De updates werkten niet, en daar doet Cowell ook niet geheimzinnig over. De teambaas en CEO gaat verder met zijn betoog: "Dat betekent niet dat we het elke keer bij het rechte eind moeten hebben. Ik heb statistieken gezien die aantonen dat in echte onderzoeks- en ontwikkelingsomgevingen een succespercentage van twintig procent hoog is. Als we dat succespercentage kunnen halen, dan is dat goed, maar het verschil is dat dit moet gebeuren op de AMR Technology Campus en niet op het circuit. We moeten ervoor zorgen dat al onze tools en processen op de Technology Campus goed genoeg werken om ervoor te zorgen dat wanneer we een update naar het circuit brengen, we er minstens negentig procent zeker van zijn dat dit op het circuit zal werken en aan onze verwachtingen zal voldoen."