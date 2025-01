Wereldkampioen klaagt over keuze van Zandvoort

De organisatie van de Dutch Grand Prix nam eind vorig jaar een opvallend besluit. De race wordt in 2025 en 2026 nog verreden, maar daarna is het voorlopig voorbij in Zandvoort. Jacques Villeneuve heeft het nieuws ook meegekregen, en hij vindt dit geen goed besluit.

Eind 2024 werd bekend dat de organisatie van de Dutch GP ermee gaat stoppen. In 2026 wordt de voorlopig laatste Grand Prix in Zandvoort verreden. De organisatie wees in hun uitleg vooral naar financiële redenen, aangezien ze geen overheidssteun krijgen en ze dus grote risico's moeten nemen. De race keerde in 2021 terug op de kalender, en het was tot nu toe altijd een groot succes. Aangezien ze geen garanties kunnen geven voor de toekomst, werd deze beslissing genomen.

Vreemd besluit

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve vindt het een vreemd besluit. De Canadese oud-coureur reageert fel bij Action Network: "Ze hebben duidelijk gemaakt dat het afgelopen is met Zandvoort, en dat is jammer. Ik begrijp het niet, want het is vet en fantastisch. Het is een geweldige race, want het is anders. Het leuke aan Zandvoort is dat het er anders uitziet dan de meeste andere circuits."

Monaco

Het unieke karakter van de baan in Zandvoort is voor Villeneuve zeer belangrijk, zo legt hij uit: "Het lijkt op Monaco, en het is heel leuk. Je hebt circuits nodig die anders zijn. Als je naar al die modernere circuits gaat, dan zien ze er allemaal hetzelfde uit. Dan wordt het overbodig. Je wil er gewoon voor zorgen dat het voor iedereen gemakkelijker is om naar hotels te gaan. Het is namelijk ook erg moeilijk en duur geworden voor de media." Villeneuve komt met een voorbeeld: "Neem Oostenrijk. Het is een geweldige race op een geweldige locatie, maar er zijn geen hotels. Je moet een kamer en een boerderij huren. Dat maakt het ingewikkeld met de hoeveelheid fans die je nu hebt."