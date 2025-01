Red Bull wijst groot verschil met McLaren aan

Het team van Red Bull werd vorig jaar verslagen door McLaren en Ferrari. McLaren wist Red Bull als eerste voorbij te steken, en ze maakten gebruik van flexiwings. Er was veel te doen om deze truc, en volgens Pierre Waché was dit het gebied waar McLaren het verschil maakte.

De doorbuigende vleugels van McLaren zorgden dit jaar voor veel controverse. De achtervleugel boog in Azerbeidzjan zover door, dat het leek alsof er een extra DRS-effect ontstond. De FIA stelde dat de vleugel niet illegaal was, maar ze vroegen McLaren toch om het onderdeel niet meer te gebruiken. De voorvleugels van McLaren bogen ook een beetje door, maar de FIA zag geen illegale handelingen. Bij Red Bull was men sceptisch, maar ze zagen de achterstand wel groeien.

Ander aspect

Red Bulls technisch directeur Pierre Waché stelt dat Red Bull een ander trucje toepaste om de snelheid te bevorderen. Hij legt het uit bij The Race: "We beschikten over een ander aspect van de auto, waardoor we hem opnieuw in balans konden brengen. We hebben daar twee jaar van geprofiteerd. De anderen introduceerden echter de doorbuigende vleugels om de auto in balans te brengen. Wat dat betreft liggen ze nu voor op ons. We konden op een andere manier de auto uitbalanceren, terwijl de teams daar de voorvleugels voor gebruikten."

Balans

Waché zag wat men bij McLaren deed. De technisch directeur stelt dat ze hier een groot voordeel uit wisten te halen, hij gaat verder met zijn verhaal: "Als je een andere aerodynamische balans wil krijgen ten faveure van de snelheid, dan heb je wat beweging van de ophanging nodig. Des te zachter de ophanging wordt afgesteld, des te beter de snelheid wordt. Dat is goed voor de balans, maar wellicht niet voor de downforce. Met hun voorvleugel konden ze een veel stijvere ophanging toch weer in balans brengen."

Keuzes

Red Bull gebruikte geen flexiwings. De Oostenrijkse renstal twijfelde aan de legaliteit, en Waché legt uit waarom ze niet over dit onderdeel beschikte: "Het ging om meer dan wachten. We hebben vragen geprobeerd te stellen, omdat we moesten weten waar we naartoe moesten werken. We begrepen iets anders over wat was toegestaan. De budgetcap is ook een aspect. We hebben eraan gewerkt, maar je moet ook twee auto's voor 2025 en 2026 ontwikkelen. Het is een beperking van middelen: geld en mensen."