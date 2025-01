Lawson stipt belangrijk moment in 2024 aan: "Dat zorgde voor opluchting"

Racing Bulls-coureur Liam Lawson kreeg als vervanger van Daniel Ricciardo te horen dat wanneer hij goed presteerde, hij kans maakte op het Red Bull-zitje naast Max Verstappen. De Nieuw-Zeelander is achteraf gezien dan ook blij dat zijn eerste race direct punten opleverde, want dat gaf hem naar eigen zeggen veel vertrouwen voor de toekomst.

Liam Lawson werd na de Grand Prix van Singapore opnieuw aangekondigd als de vervanger van Daniel Ricciardo. In 2023 was de Nieuw-Zeelander een tijdelijke invalkracht toen de Australiër een polsblessure had opgelopen, maar afgelopen jaar werd Lawson de definitieve vervanger van Ricciardo, die werd weggestuurd vanwege zijn matige prestaties.

Fenomenale inhaalrace

De rijder uit Hastings mocht de laatste twee triple-headers bij Racing Bulls afwerken als de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda, en kreeg zelfs te horen dat wanneer hij goed presteerde, hij kans maakte op het Red Bull-zitje naast Max Verstappen.

Het was voor Lawson dus zaak om tijdens zijn eerste race op het Circuit of the Americas meteen een goed resultaat neer te zetten. Een startplaats vanaf P19 door een motorwissel leek echter roet in het eten te gaan gooien, maar daar dacht Lawson anders over. De RB-rijder lag na de eerste ronde al op P13 en wist zich vanaf die positie op te werken naar een zeer knappe negende plaats.

"Dat gaf me veel vertrouwen voor de toekomst"

Als Lawson nu terugkijkt op die race, geeft hij toe dat die race erg belangrijk was voor zijn vertrouwen en zijn toekomst. "Dat resultaat zorgde voor opluchting", zo gaf de 22-jarige Nieuw-Zeelander toe in gesprek met Motorsport.com. "Natuurlijk hebben we allemaal zelfvertrouwen, we geloven allemaal in ons kunnen, maar als je lange tijd niet hebt gereden, is het moeilijk om in te schatten hoe je er precies voor staat. Hoeveel je ook verwacht of wilt leveren, je weet het pas als je in de auto rijdt. Het was een goed begin en het gaf me ook vertrouwen voor de toekomst", besluit Lawson, die vanaf aankomend seizoen de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing zal zijn.