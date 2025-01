Andy Cowell: voormalig Mercedes-man moet Aston Martin succes bezorgen

Het team van Aston Martin zorgde vandaag voor een verrassing door een nieuwe teambaas te presenteren. Als onderdeel van een reorganisatie werd Andy Cowell naar voren geschoven. Cowell was net begonnen als CEO, maar nu krijgt hij dus de taak om het ambitieuze team te leiden. Wie is deze ervaren Brit precies?

Cowell is bij het grote publiek misschien niet zo bekend, maar in zijn jaren in de Formule 1 kende hij enorm veel successen. Na een studie Mechanical Engineering begon Cowell eind jaren ‘90 zijn reis in de autosport bij Cosworth. Hij was hier mede verantwoordelijk voor de motoren waarmee Stewart reed, en waarmee dat team in 1999 met Johnny Herbert wist te winnen in de Europese Grand Prix.

Cowell maakte daarna de overstap naar BMW, waar hij ook weer werkzaam was bij het motorenproject. Na een korte periode in Duitse dienst keerde hij terug bij Cosworth waar hij verantwoordelijk werd voor meerdere Formule 1-gerelateerde projecten. In 2004 stapte hij over naar Mercedes-Ilmor, waar hij onder meer hielp bij het ontwikkelen van het KERS-systeem dat in 2009 werd geïntroduceerd in de Formule 1. Bij Mercedes was hij op zijn plek, en in 2013 maakte hij promotie.

Motorchef

Cowell volgde Thomas Fuhr op als Managing Director van Mercedes High Performance Powertrains. Het was een belangrijk moment in de loopbaan van motorman Cowell. Onder zijn leiding groeide Mercedes uit tot een enorm dominant team. Toen in 2014 de nieuwe motorregels gingen gelden in de Formule 1, bleek geen enkel team in de buurt te kunnen komen van Mercedes.

Cowell en zijn mensen van Mercedes High Performance Powertrains hadden goud in handen. Ze speelden een sleutelrol bij de successen van Mercedes, en het was dan ook een flinke klap toen Cowell in 2020 stopte. Hij ging op zoek naar een nieuwe uitdaging, en hij werd opgevolgd door Hywel Thomas. In de jaren daarna was Mercedes niet langer dominant, al kwam dat ook door nieuwe regels.

Red Bull

Cowell ging op zoek naar een nieuwe uitdaging, al was het niet helemaal duidelijk wat deze uitdaging precies inhield. In 2021 werd hij veelvuldig in verband gebracht met een rol bij Red Bull Powertrains, maar uiteindelijk gebeurde dit dus niet. Het bleef geruime tijd stil rondom Cowell, totdat Aston Martin vorig jaar met belangrijk nieuws naar buiten kwam.

De ambitieuze renstal had Cowell aangesteld als de nieuwe CEO, hij werd de opvolger van Martin Whitmarsh. Bij Aston Martin ging hij zich niet bezighouden met de motoren, maar met het team zelf. Op 1 oktober ging hij van start, en bij Aston Martin waren ze heel tevreden met hem.

Dubbelrol

Aftredend teambaas Mike Krack was eerder deze week zelfs nog heel positief over Cowell in gesprek met Motorsport.com: “Het is tot op heden vrij soepel gegaan. Andy is heel duidelijk in wat hij wil. Het gaat vooral om discussies: "Wat moeten we als eerste doen?' Wat heeft de prioriteit? Dat is natuurlijk de snelheid op de baan. We noemen het altijd de worstmachine. Als je de juiste ingrediënten toevoegt, maakt de worstmachine er een mooi geheel van. Dat zorgt weer voor heel veel progressie op allerlei vlakken binnen het team."

Vandaag werd duidelijk dat Cowell een dubbelrol gaat vervullen. Hij wordt naast de CEO ook de teambaas. Het is een flinke taak, en het is de eerste keer dat hij deze rol gaat vervullen. Dat betekent echter niet dat de voormalig Mercedes-man niet geschikt is voor deze rol. Als motorchef leidde hij immers ook een belangrijke en grote afdeling.

Ingrediënten

Nu moet hij zich gaan bewijzen bij Aston Martin, een team waar de ambities enorm zijn. Met Fernando Alonso hebben ze een topcoureur in huis, en dit jaar komen ook topontwerper Adrian Newey en voormalig Ferrari-bons Enrico Cardile te werken bij het team. Daarnaast gaat het team vanaf volgend jaar rijden met fabrieksmotoren van Honda. Cowell moet het team naar de top gaan pushen, en de verwachtingen zijn hoog. Met een sterrenteam aan boord heeft hij in ieder geval de juiste ingrediënten in huis.