Bijzonder F1-record toont einde van Red Bull-dominantie aan

Red Bull Racing is de afgelopen jaren hét dominante team in de Formule 1 geweest, maar daar kwam in 2024 een einde aan. Dit wordt onder andere aangetoond door een bijzonder F1-record dat dit seizoen verbroken werd. Er waren namelijk vier constructeurs die een 1-2'tje behaalden in 2024, en dat is een nieuw record.

Het Formule 1-seizoen 2024 leek net als in 2022 en 2023 een ware Red Bull-dominantie te gaan worden. Het team uit Milton Keynes behaalde in de eerste zeven races van afgelopen jaar tien podiumplaatsen, vijf overwinningen en drie 1-2'tjes. Red Bull ging zodoende ruim aan kop in het constructeurskampioenschap, terwijl Max Verstappen een mooi voorsprong had opgebouwd in het rijderskampioenschap.

Strijd tussen vier teams

De wereld zag er dan ook rooskleurig uit voor de Oostenrijkse formatie, maar daar kwam al snel verandering in. Red Bull begon steeds meer te worstelen met balansproblemen in de RB20, terwijl de concurrentie sterker en sterker werd. Zodoende ontstond er vooraan het veld een gevecht tussen vier teams.

Ferrari, Mercedes, McLaren en Red Bull streden wekelijks met elkaar om de pole positions, podiumplaatsen en zeges. Dit leidde niet alleen tot zeer fraaie en spannende gevechten vooraan het veld, maar ook tot veel verschillende winnaars. Ieder weekend was het de vraag welk team er het snelst zou zijn, en het hing van de circuits af wie er gedurende een weekend goed voor de dag zou komen.

Het zorgde ervoor dat er na de Grand Prix van Spanje geen enkele coureur is geweest die twee races of meer op een rij heeft weten te winnen. Bijna elk weekend was er wel een andere polesitter en/of andere race-winnaar, wat leidde tot enkele records. Zo wisten er bijvoorbeeld in totaal zeven verschillende rijders minimaal twee Grands Prix te winnen in 2024, wat nog nooit was voorgekomen.

Vier constructeurs met minimaal één 1-2'tje

Een ander opmerkelijk record werd neergezet door de vier topteams samen. Ferrari, McLaren, Mercedes en Red Bull hebben namelijk alle vier minimaal eenmaal een 1-2-finish behaald in 2024. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat er vier constructeurs waren gedurende een seizoen die minimaal één 1-2-finish op hun naam wisten te schrijven.

Zo wisten Max Verstappen en Sergio Perez Bull aan het begin van het seizoen in Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan driemaal een 1-2-finish te bezorgen. Oscar Piastri en Lando Norris bezorgden McLaren op de Hungaroring een 1-2'tje. Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton wisten de Grand Prix in het ijskoude Las Vegas als eerste en tweede af te sluiten. En tot slot wisten Charles Leclerc en Carlos Sainz Ferrari een 1-2'tje te bezorgen in Melbourne en Austin.