Verstappen: "Ik heb niet het gevoel dat ik zwakheden heb"

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft zich in 2024 opnieuw gekroond tot wereldkampioen. De Nederlander moest er in zijn RB20 hard voor vechten, maar wist zich toch al twee races voor het einde tot wereldkampioen te kronen. Volgens Lando Norris heeft de viervoudig wereldkampioen simpelweg geen zwakheden, een mening die Verstappen deelt.

Max Verstappen heeft zich in 2024 voor het vierde jaar op rij gekroond tot wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlander leek aanvankelijk op weg naar opnieuw een eenvoudige titel, nadat hij zeven van de eerste tien races wist te winnen, maar daarna ging hij steeds meer worstelen met zijn RB20. De 27-jarige wist tien races op een rij niet te winnen, maar ging, ondanks het feit dat hij niet de snelste auto had, met de wereldtitel aan de haal. Hij haalde ieder weekend het maximale uit zijn auto en deelde met zijn fenomenale inhaalrace in Brazilië de genadeklap uit aan titelrivaal Lando Norris. Vervolgens maakte Verstappen het op zijn eerste matchpoint af in Las Vegas, door daar als vijfde over de streep te komen.

Zwakheden

De Nederlander kreeg veel lof, omdat hij de titel binnenhaalde met een auto die het overgrote deel van het seizoen niet de snelste was. Ook Lando Norris, de titelrivaal van Verstappen, had lovende woorden over voor zijn vriend en collega. Hij stelde dat de Red Bull-rijder geen zwakheden heeft. Als deze uitspraak door F1.com aan Verstappen wordt voorgelegd, kan hij zich vinden in de woorden van zijn Britse rivaal.

"Ik heb niet het gevoel dat ik zwakheden heb. En als ik ze wel zou hebben, zal ik dat natuurlijk ook nooit toegeven", vertelt de viervoudig wereldkampioen. "Maar ik sta ook open voor nieuwe ideeën, want ik weet dat ik altijd beter kan worden. Maar ik weet ook dat het heel moeilijk is. Ik weet dat mensen in één weekend ongelooflijke prestaties kunnen leveren, maar het gaat erom hoe je het hele jaar door heel goede prestaties kunt leveren", stelt Verstappen, die voor zichzelf een aanpak heeft gevonden om elke weekend maximaal te kunnen presteren.

"Dat heeft met veel dingen te maken. Ik wil niet te veel in detail treden, want ik verklap natuurlijk wel wat. Als coureur moet je elke keer weer op je best zijn. Je moet ontdekken wat voor jou werkt, want elke coureur heeft een andere aanpak, maar je moet wel begrijpen wat voor jou werkt."

"Ik zal alles doen wat ik kan om te winnen"

De Red Bull-rijder kroonde zich dus ook in 2024 tot wereldkampioen en moest daarvoor afrekenen met Norris. De Brit beschikte meestal over de snellere bolide en dat zorgde ervoor dat Verstappen soms alles uit de kast moest halen om zijn titelrivaal te verslaan. Het leidde op de baan tot enkele felle duels, waarbij de Nederlander vaak de grens opzocht, en er soms zelfs overheen ging. Het kwam hem op veel kritiek te staan, maar volgens Verstappen is deze aanpak soms gewoon nodig.

"Er zijn zware races geweest, twijfelachtige acties en momenten, maar ik weet wat ik doe. Ik heb de volledige controle over wat ik doe", stelt de 63-voudig Grand Prix-winnaar. "Soms natuurlijk met een gedachte erachter. Ik heb de volledige controle over wat ik op de baan uitvoer. Soms is het nodig. Ik zal alles doen wat ik kan om te winnen."

Verliezen

Bovendien heeft de Nederlander ook een enorme hekel aan verliezen. "Ik haat verliezen. Ik kan erkennen wanneer iemand het beter doet, maar het is nog steeds niet leuk om te verliezen. Dat is de drijvende factor, dus we moeten beter worden. Zelfs toen we in 2023 succesvol waren, wilden we meer prestaties zien. Dat heeft ons in 2024 absoluut veel geleerd."