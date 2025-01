Red Bull hint op presentatiedatum nieuwe RB21

Het team van Red Bull Racing wil dit jaar weer gaan schitteren in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal verspeelde de constructeurstitel, en deze hopen ze dit jaar weer te veroveren. Ze hinten nu op een launchdatum van de RB21, het lijkt erop dat ze geen eigen launch gaan houden.

Alle teams zullen volgende maand tijdens een speciaal evenement hun nieuwe livery's aan de wereld laten zien. Op 18 februari organiseert de Formule 1 immers een evenement in de O2 Arena in de Britse hoofdstad Londen. De teams mogen ook hun eigen launch organiseren, maar ze zullen wel allemaal aanwezig zijn in Londen. Weinig teams hebben tot nu toe bekendgemaakt of ze zelf ook iets gaan organiseren.

Ferrari zal op 19 februari een evenement gaan organiseren, maar verder is er nog niets bekendgemaakt. Red Bull hint op Instagram nu ook op een launch. Met de post maken ze bekend dat de RB21 zal worden geïntroduceerd in de O2 Arena op 18 februari. Ze lijken dus te hinten dat de fans op deze dag de auto te zien krijgen, al bestaat de kans dat Red Bull zelf ook nog met een launch komt.