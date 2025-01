Russell trots: "Mijn rijstijl past goed bij deze generatie auto's"

George Russell kende in 2024 een goed seizoen in de Formule 1. Hij was sneller dan zijn teamgenoot Lewis Hamilton, en hij wist twee races te winnen. Russell komt met een verklaring en stelt dat zijn rijstijl goed past bij de huidige generatie van de Formule 1-wagens.

Russell was in 2024 de beste Mercedes-coureur. Hij presteerde beter dan zijn teamgenoot, zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Hij wist te winnen in Oostenrijk en Las Vegas, en hij verloor zijn zege in België door een diskwalificatie. Dit jaar verwacht men bij Mercedes veel van hem, want hij moet het opnemen tegen zijn nieuwe teamgenoot, de piepjonge debutant Andrea Kimi Antonelli.

Rijstijl

Russell denkt wel te weten waarom hij in 2024 de betere Mercedes-coureur was. De Britse coureur wijst in gesprek met Motorsport.com naar zijn rijstijl: "Ik denk dat mijn natuurlijke rijstijl goed past bij deze auto's, maar tegelijkertijd was mijn kwalificatiestatistiek in de vorige generatie en in de andere klassen goed. Ik denk niet dat er iets bijzonders is met deze generatie, maar Lewis was wel mijn zwaarste teamgenoot. Ik denk dat het nu iets meer opvalt, hoe goed ik kan kwalificeren."

Aangeleerd

Het lijkt erop dat Russell met zijn rijstijl ervoor zorgt dat de banden meer rust krijgen. Hij houdt in de bochten namelijk een rechtere lijn. Hij stelt dat hij zichzelf deze rijstijl heeft aangeleerd: "Je leert door het seizoen heen hoe je het maximale uit de banden kan halen. Daar ontdek je de sterke punten van de auto en waar je voorzichtig moet zijn, omdat daar de zwakke punten zitten. Later in 2024 wist ik precies waar de sterke en zwakke punten van de auto lagen, waar ik voor moest uitkijken, maar dat deed de rest van het veld ook."