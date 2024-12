Briatore zet Gasly en Doohan op scherp: "Als een coureur niet presteert, vervang ik hem"

Flavio Briatore bevestigde onlangs dat Pierre Gasly en Jack Doohan in 2025 'gewoon' op de grid zullen staan voor Alpine. Hij heeft zijn twee coureurs echter nog maar eens op scherp gezet, want wanneer één van de rijders niet presteert, zal de Italiaan die coureur zonder pardon aan de kant schuiven.

Alpine-junior Jack Doohan werd eerder dit jaar aangekondigd als de vervanger van Esteban Ocon in 2025. Terwijl de Australiër zijn officiële Grand Prix-debuut nog niet eens had gemaakt, waren er al geruchten dan Alpine-adviseur Flavio Briatore nog voor de start van het 2025-seizoen Doohan aan de kant zou gaan schuiven. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport meldde namelijk dat de Italiaan verregaande interesse in Williams-coureur Franco Colapinto zou hebben. Briatore zou naar verluidt niet zo gecharmeerd zijn geweest van Doohan en zou de Argentijnse rijder liever als teamgenoot van Pierre Gasly willen zien.

Tegenover Auto, Motor und Sport heeft Briatore nu meer duidelijkheid gegeven over een eventuele komst van Colapinto. Volgens de flamboyante Italiaan is de Argentijn voor 2025 geen optie, maar zou dat in 2026 wel het geval kunnen zijn. Hij bevestigde dan ook dat Gasly en Doohan volgend jaar 'gewoon' op de F1-grid zullen staan voor de renstal uit Enstone-Viry. Datr bevestigt de flamboyante Italiaan nu opnieuw tegenover Le Parisien, al benadrukt Briatore dat een coureur er tijdens het seizoen ook uitgegooid kan worden.

"Het enige wat zeker is, is de dood", vertelt Briatore lachend als hem gevraagd wordt of Gasly en Doohan 100% zeker op de F1-grid zullen staan voor Alpine in 2025. "We gaan het jaar starten met Pierre Gasly en Jack Doohan, dat kan ik garanderen. Daarna zullen we het gaan zien tijdens het seizoen. Ik moet het team in staat stellen om resultaten te boeken. En de coureur is degene die het werk van bijna duizend mensen achter hem moet afronden. Iedereen werkt voor slechts twee personen. Als er een coureur is die geen vooruitgang boekt, die mij geen resultaten brengt, vervang ik hem. Je kunt niet emotioneel zijn in de F1."