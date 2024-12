McLaren nog altijd 'trots' op controversiële achtervleugel

De MCL38 van het team van McLaren kwam dit seizoen meermaals onder een vergrootglas te liggen. Eerst was er veel te doen om hun flexibele voorvleugel en vanaf de GP van Azerbeidzjan was het de controversiële achtervleugel die flink onder de aandacht kwam. Neil Houldey, engineering technical director van McLaren, is vooral trots op de 'mini-DRS'.

De bolide van het team van McLaren kwam dit seizoen meermaals onder een vergrootglas te liggen. Nadat de flexende voorvleugel eerst het onderwerp van gesprek was, keek de F1-wereld na de GP van Azerbeidzjan met argusogen naar de achtervleugel van het team uit Woking. Na de race op het Bakoe City Circuit verschenen er op sociale media namelijk onboardbeelden van Oscar Piastri, waarop de achtervleugel ook leek te 'flexen'.

De Britse formatie had namelijk een concept bedacht waarbij de onderste rand van de achtervleugel licht naar boven ging bij een dichte DRS. Zodoende ontstond er een kleine gleuf in de achtervleugel, wat voor een soort 'mini-DRS' zorgde. Volgens voormalig F1-aerodynamicus Willem Toet leverde dit concept McLaren de zege op in Bakoe. De andere teams hadden dit ook door en waren niet te spreken over het concept, waarop de FIA McLaren vroeg om de achtervleugels aan te passen. Deze zouden 'niet in de geest van het technische reglement geweest zijn'.

"We deden het in de wetenschap dat het legaal was"

Als Neil Houldey, de engineering technical director van het team van McLaren, het in gesprek met Motorsport.com heeft over de 'mini-DRS', geeft hij aan trots te zijn op de vondst van het concept. "Als je twaalf maanden teruggaat in de tijd, was niemand geïnteresseerd in wat wij aan het doen waren. Binnen het team heerst er een gevoel van trots, dat andere teams zich zorgen maakten over hun positie in het kampioenschap, en zich druk maakten over wat wij aan het doen waren", vertelt de Brit.

"Het laat zien hoeveel er de afgelopen achttien maanden gebeurd is en het bewijst hoeveel sneller we de auto hebben gemaakt', vervolgt Houldey, die ook nog ingaat op het feit dat McLaren het concept moest aanpassen. "We deden het in de wetenschap dat het legaal was. Er kwam feedback van andere teams, die aangaven dat zij er niet blij mee waren. En de FIA wilde, na gesprekken met ons, geen profilering en wilde niet dat andere teams gedwongen werden om vergelijkbare oplossingen te vinden. Ze vroegen ons om het effect te verminderen tot het niveau van anderen. We waren bereid om dat te doen. We proberen kansen te pakken waar we kunnen, zoals iedereen doet. Maar we werken altijd samen met de FIA in het belang van de sport."