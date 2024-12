Europese Commissie opent onderzoek naar Liberty Media

Formule 1-eigenaar Liberty Media liet eerder dit jaar weten dat ze de MotoGP willen kopen. Het proces is in volle gang, maar er bestaat ook twijfel over mogelijke oneerlijke concurrentie. De Europese Commissie is dan ook officieel een onderzoek begonnen naar Liberty Media.

Onder Liberty Media heeft de Formule 1 in de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. De Amerikanen toonden dit jaar ook interesse in de MotoGP. Al snel werd duidelijk dat de geruchten klopten en maakte Liberty Media bekend dat ze bezig waren met de koop van deze motorklasse. Ze sloten een deal met Dorna en naar verluidt zou het gaan om een bedrag van bijna 4 miljard euro. Er was ook veel twijfel, want op deze manier zou Liberty twee van de grootste motorsportklassen in het bezit hebben.

De Europese Commissie zit dan ook niet stil. Ze volgen de zaak op de voet, en ze zijn een officieel onderzoek begonnen. In een statement leggen ze dat uit: "Door Dorna Sports over te nemen zou Liberty Mdia de commerciële rechten van de twee populairste motorsporten in Europa in handen krijgen. We moeten zorgvuldiger beoordelen of deze overname negatieve gevolgen kan hebben voor Europese omroepen, bijvoorbeeld in de vorm van hogere licentiekosten en uiteindelijk voor Europese consumenten en motorsportfans door hogere prijzen. Tegelijkertijd zullen we alle onderbouwde beweringen van de partijen over mogelijke voordelen van deze overname voor de fans, de industrie en de consumenten in overweging nemen."