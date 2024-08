Rwanda legt Formule 1-plannen uit: "Een ideale kans"

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Vorige week werd duidelijk dat er een opvallende nieuwkomer aast op een plekje op de Formule 1-kalender. Het gaat om Rwanda, en in het Afrikaanse land zijn ze zeer serieus.

Veel landen, circuits en steden hebben in de afgelopen jaren interesse getoond in een plekje op de Formule 1-kalender. Het ging regelmatig om luchtkastelen, maar het lijkt er op dat men in Rwanda bloedserieus is. De hoge heren van de Formule 1 willen graag terugkeren op het Afrikaanse continent. Geruime tijd leek het er op dat alleen Zuid-Afrika een serieuze optie was, maar vorige week bevestigde Formule 1-CEO Stefano Domenicali dat er serieuze gesprekken worden gevoerd met Rwanda.

Serieus

In het Afrikaanse land willen ze een Grand Prix gaan organiseren op een nieuw permanent circuit. Eind september gaat de Formule 1 in gesprek met een delegatie uit Rwanda. Automobile Club of Rwanda-voorzitter Christian Gakwaya legt de interesse uit aan FormulaPassion: "Het is tijd dat Afrika deel uit gaat maken van de Formule 1-kalender. We zijn er klaar voor om een Grand Prix te organiseren. Rwanda vertegenwoordigt een ideale kans voor de comeback van de Formule 1 naar Afrika. We zijn serieus met het indienen van onze kandidatuur."

Strategie

Rwanda doet er alles aan om internationaal in beeld te komen. Zo wordt het WK Wielrennen in 2025 in hoofdstad Kigali gehouden, en vindt daar later dit jaar ook het gala van de FIA plaats. Gakwaya legt de plannen uit: "Onze interesse in de Formule 1 ligt in lijn met de nationale strategie om sport te gebruiken als hefboom voor de economische transformatie. Voor de autosport in Rwanda is het hosten van de Formule 1 een belangrijk onderdeel van een bredere strategie die de ontwikkeling van infrastructuur, capaciteitsopbouw en scholen omvat, en de drang om meer internationale evenementen te organiseren."