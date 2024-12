McLaren siert kampioensweekend op met snelste pitstop

Het team van McLaren pakte afgelopen weekend in Abu Dhabi de constructeurstitel. De Britse renstal deed dat in stijl door de race te winnen met Lando Norris. Ze kenden het perfecte weekend, want ze pakten ook de pole position én ze waren het sterkst in de pitlane.

McLaren moest vechten voor de titel, aangezien Oscar Piastri bij de start van de race werd aangetikt door Max Verstappen. De pitstops van Piastri verliepen door de crash en een latere tijdstraf nogal langzaam. Toch wist de pitcrew van McLaren ook een snelle pitstop te verrichten. Ze verwisselden de banden van Lando Norris in 2,08 seconden, en daarmee waren ze sneller dan de concurrentie.

Het team van Ferrari kwam nog redelijk in de buurt. De Italiaanse pitcrew verwisselde de banden van Carlos Sainz in 2,23 seconden. De top drie in dit klassement werd compleet gemaakt door VCARB. Yuki Tsunoda kreeg daar binnen 2,41 seconden de beschikking over een vers setje banden. Het team van Mercedes maakte de top vijf compleet met snelle pitstops van George Russell en Lewis Hamilton. De teams van Haas en Alpine eindigden tweemaal in de top tien, terwijl ook Aston Martin een plaatsje wist te veroveren in de top van dit klassement.