Wolff plaatst vraagtekens bij strenge straf voor Norris

Lando Norris beleefde afgelopen weekend een frustrerende race in Qatar. Hij reed lange tijd op de tweede plaats, maar hij ontving een zware straf voor het niet van zijn gas gaan bij gele vlaggen. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt de straf wel heel erg zwaar.

Norris kreeg voor het moment een stop and go penalty van tien seconden. Het was niet de enige zware straf die dit weekend werd uitgedeeld. Ook Lewis Hamilton kreeg een opvallende straf voor het te hard rijden in de pitlane. Normaal gesproken levert dit een tijdstraf op, maar de stewards gaven Hamilton een drive through penalty. Het waren opvallende momenten, en vooral de straf van Norris was na afloop het onderwerp van gesprek.

Norris stak de hand in eigen boezem, en hij wilde de stewards niet afbranden voor hun beslissing. Mercedes-teambaas Toto Wolff bekeek de situatie van een afstandje, en hij vond het allemaal een beetje te ver gaan. In gesprek met Sky Sports wees Wolff naar de penalty's: "Ik denk dat de straffen wreed waren, vooral die voor McLaren, dat kan ze het constructeurskampioenschap kosten. Ik weet niet wat de overtreding precies inhield, maar het belangrijkste is dat er consistentie is. Als de wedstrijdleider voor een strenge houding kiest is dat prima, zolang iedereen maar weet dat die strenge houding er is en dat je je daaraan moet houden."