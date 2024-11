Wat doet het weer in Qatar?

Het Formule 1-circus strijkt dit weekend neer in Doha, waar de Grand Prix van Qatar zal worden verreden. Vorig jaar stond deze race in het teken van de ongekende hitte, maar in 2024 zullen de weersomstandigheden weinig invloed gaan hebben.

Max Verstappen kroonde zich afgelopen weekend in Las Vegas tot wereldkampioen, maar het seizoen 2024 is daarmee zeker nog niet tot een einde gekomen. Dit weekend zal de tweede race van de afsluitende triple header worden afgewerkt op het Losail International Circuit in Doha, waar de strijd om de constructeurstitel verder zal gaan.

Vorig jaar stond de Grand Prix van Qatar vooral in het teken van de ongekende weersomstandigheden. Veel F1-coureurs hadden het enorm lastig met de onwijs hoge temperaturen (35-40 graden Celsius) en hoge vochtigheidsgraad. Zo viel Williams-rijder Logan Sargeant in ronde 40 van 57 uit omdat hij niet meer kon door de hitte, moest zijn teamgenoot Alexander Albon na de race naar het medisch centrum vanwege acute blootstelling aan hitte en moest Alpine-coureur Esteban Ocon tijdens de race tweemaal overgeven in zijn helm. Mede om die reden is de Grand Prix in Doha verplaatst van begin oktober naar eind november.

Dit lijkt een goede beslissing te zijn geweest, want tijdens alle drie de avonden - de sessies vinden lokale tijd in de avond plaats - zal het rond de 20 graden Celsius zijn. Het op temperatuur van de banden krijgen en houden zal daarmee een stuk makkelijker worden dan in Las Vegas vorige week. Bovendien hoeven de coureurs geen rekening te houden met neerslag, want tijdens alle sessies blijft het droog. Wel zullen de coureurs te maken krijgen met woestijnstof, maar om grote hoeveelheden zal het niet gaan.