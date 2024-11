'General Motors betaalt reusachtig bedrag om F1 te betreden'

De Formule 1 maakte op maandag bekend dat ze een overeenkomst hebben besloten met General Motors. De Amerikaanse autobouwer zal met hun merk Cadillac vanaf 2026 gaan meedoen met een nieuw team. Het lijkt erop dat ze een megabedrag moeten betalen voor het plekje op de grid.

Maandenlang ging het over de komst van een nieuw Formule 1-team. Samen met Andretti probeerde GM de grid te betreden, maar de FOM wees hun plannen begin dit jaar af. Andretti bleef knokken, maar in de afgelopen dagen werd duidelijk dat GM een grotere rol ging spelen bij het project. Ze hebben een principe-akkoord gesloten met de Formule 1, waardoor ze in 2026 kunnen gaan deelnemen met een nieuw team.

Volgens de regels moeten nieuwe teams een flinke som geld om tafel leggen om te mogen deelnemen. Ze moeten een zogenaamde 'anti-dilution fee' van 200 miljoen dollar betalen. Deze som geld wordt dan over de bestaande tien teams verdeeld als een soort compensatie voor het feit dat het prijzengeld in de toekomst wordt verdeeld over elf in plaats van tien teams. Volgens de BBC gaan General Motors en hun partner TWG een veel groter bedrag betalen om te mogen deelnemen aan de koningsklasse. De Britse omroep geeft aan dat ze 450 miljoen dollar gaan betalen. Mogelijk heeft dit te maken dat er wordt onderhandeld over nieuwe regels voor de toekomst, waarbij deze fee hoogstwaarschijnlijk omhoog gaat.