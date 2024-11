De plannen van Cadillac zijn allesbehalve een luchtkasteel

Na maanden vol geruchten, is de kogel bijna door de kerk. De Formule 1 heeft een principe-akkoord gesloten met General Motors om vanaf 2026 deel te nemen aan de koningsklasse. De invloed van Andretti is kleiner, maar toch is de Formule 1 een team rijker. Het is een ambitieus project, met een grote kans van slagen.

Begin dit jaar leek het er nog op dat een elfde team slechts een droom was. Nadat de FIA in 2023 groen licht had gegeven aan Andretti Cadillac, moest de FOM er nog een klap op geven. Bij de Formule 1 waren ze helemaal geen fan van een nieuw team, en veel van de huidige teams zaten daar ook niet op te wachten. Het was dan ook geen verrassing dat de FOM 'nee' zei tegen het bid van Andretti Cadillac.

De deur werd echter niet dichtgegooid, want de Formule 1 had wél interesse in het plan van General Motors. Het was namelijk de bedoeling dat Andretti vanaf 2028 zou gaan rijden met motoren van General Motors. De deur stond dus nog wel op een kier, maar maandenlang leek niemand de deur verder open te zetten. In Las Vegas kwam daar echter verandering in, en werd duidelijk dat deze deur juist wijd openstond.

Aantrekkelijk

Bij het project was er namelijk veel veranderd. Michael Andretti had een stapje teruggezet, en Dan Towriss werd de nieuwe grote naam. Daarnaast werd in Las Vegas duidelijk dat de rol van GM veel groter was dan voorheen, het ging niet langer om een Andretti-project, maar een General Motors-project. Dit is veel aantrekkelijker voor de Formule 1, want GM is een autobouwer. Een nieuw merk in de sport is precies hetgeen wat men wil. En aangezien Ford vanaf 2026 gaat samenwerken met Red Bull, kan er een soort clash tussen de Amerikaanse giganten ontstaan.

Grote stappen

Bij Andretti hebben ze in de afgelopen maanden niet stilgezeten. Vorig jaar werd voormalig Renault-kopstuk Nick Chester al aangetrokken als technisch directeur, en in de loop van het jaar zijn daar alleen maar meer namen bijgekomen. De meest in het oog springende naam is die van Pat Symonds. Hij was werkzaam bij de Formule 1, en hij besloot dit baantje in te wisselen voor een functie bij het nieuwe team. Ook in de afgelopen dagen zat men niet stil, en werd duidelijk dat voormalig motorenbaas van Renault Rob White is aangesteld als Chief Operations Officer.

Ze hebben niet alleen personeel aangetrokken, maar ook voor allerlei andere zaken gezorgd. Er werd een nieuw onderkomen geopend in Silverstone, en er werd gewerkt aan een auto voor 2026. In de afgelopen dagen meldden meerdere media dat een eerste prototype al af zou zijn. Met dit prototype zouden ze zelfs al tests hebben uitgevoerd in de windtunnel van Toyota in Keulen.

Andretti

Toen de Formule 1 gisteren meldde dat er een principe-akkoord was gesloten met GM, werd de naam Andretti echter niet genoemd in het persbericht. Op het eerst gezicht leek het erop dat ze de Amerikaanse racefamilie aan de kant hadden geschoven. Dit lijkt echter iets genuanceerder te liggen. Mario Andretti krijgt een rol binnen het team, maar op X laat hij weten dat het een niet-uitvoerende rol is, en dat hij niet betrokken zal zijn bij de dagelijkse gang van zaken. Zijn reden hiervoor is dat hij geen baan meer wil.

Ook zijn zoon Michael Andretti reageerde enthousiast. Op X kwam hij met een opvallende reactie: "Het Cadillac F1-team bestaat uit een sterke groep mensen die onvermoeibaar hebben gewerkt om een Amerikaans fabrieksteam op te bouwen. Ik ben erg trots op het harde werk dat ze hebben geleverd en feliciteer iedereen die is betrokken hierbij met deze belangrijke stap. Ik zal juichen voor jullie!" Volgens Motorsport.com zal de uitvalsbasis in Silverstone gaan functioneren als de ruggengraat van het project. Ook hier lijkt GM dus gebruik te maken van de diensten van Andretti.

Onduidelijkheden

Hoe alles er vanaf 2026 precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Naast de teamnaam, zijn er nog wat zaken onduidelijk. Wie de teambaas wordt, welke coureurs mogelijk in aanmerking komen, en hoe de eerste jaren eruit gaan zien is immers nog onbekend. Aangezien GM pas vanaf 2028 zelf motoren kan gaan fabriceren, zal er eerst gebruik moeten worden gemaakt van klantenmotoren. In Las Vegas gingen geruchten rond over een deal met Ferrari, maar dat is nog niet officieel is. Maar ondanks dat deze zaken nog onduidelijk zijn, is het team wel enorm goed voorbereid. Ze willen niet meedoen om de kruimels, maar om de prijzen. Ze zullen er nog niet direct staan, maar de eerste tekenen zijn goed.