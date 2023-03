'Andretti trekt bekende uit Formule 1-wereld aan voor Cadillac-project'

Het is algemeen bekend dat Andretti samen met Cadillac de Formule 1 wil betreden. De Amerikaanse renstal heeft zeer serieuze plannen en men is zelfs al bezig met het aantrekken van belangrijk personeel. Het lijkt erop dat ze in ieder geval al een technisch directeur hebben aangetrokken voor het Formule 1-project.

Alhoewel de Formule 1-plannen van Andretti officieel gezien nog niet zijn goedgekeurd ,en er dus eigenlijk nog geen F1-team is, is men op de achtergrond druk bezig met het project. Volgens Motorsport.com heeft Andretti in de persoon van Nick Chester een technisch directeur binnengehaald. Chester is geen onbekende in de Formule 1, de Brit werkte in het verleden voor onder meer het team van Renault.

In de afgelopen jaren was Chester actief in de Formule E, hij was daar tot voorkort de technisch directeur van het team van McLaren. Het heeft er echter alle schijn van dat hij zich heeft verbonden aan het project van Andretti. Op zijn LinkedIn-pagina is te zien dat Chester sinds deze maand een nieuwe baan heeft gevonden bij een 'Top Tier Motorsport Team' in het Britse Banbury. Deze plaats moet de locatie van het Europese onderkomen van Andretti worden. Chester lijkt dus de technische man van het project van Michael Andretti te worden.