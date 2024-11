Norris ontkent dat vormdip komt door verboden Bakoe-vleugel

Lando Norris kon in Las Vegas Max Verstappen niet van de wereldtitel afhouden. Norris was strijdbaar, maar het lukte hem niet om echt een titelstrijd te voeren. Norris ontkent dat zijn huidige tegenvallende resultaten te maken hebben met de verboden Bakoe-achtervleugel.

McLaren leek rondom de zomer de macht over te nemen in de Formule 1. De Britse renstal kende een aantal sterker races, en Verstappen en Red Bull begonnen zich zorgen te maken. Bij Red Bull keken ze met de nodige twijfel naar de achtervleugel van McLaren. In Bakoe was immers te zien dat de achtervleugel doorboog en dat er een soort extra DRS-effect ontstond. De vleugel kwam door de tests van de FIA, maar er werd wel afgesproken dat ze de vleugel niet meer zouden gebruiken.

In Las Vegas hadden ze ook kunnen rijden met de Bakoe-achtervleugel, maar het onderdeel is dus in de ban gedaan. Er werd gesuggereerd dat de resultaten van McLaren in Las Vegas tegenvielen, omdat ze niet met die achtervleugel konden rijden. Als Norris bij Sky Sports wordt geconfronteerd met deze beweringen, reageert de Brit zeer fel: "Nee, iedereen wil zeggen wat ze willen, maar ze kunnen allemaal hun eigen bullshit maar blijven geloven. Het heeft maar een klein beetje verschil gemaakt, veel minder dan iedereen denkt. Het heeft ons veel minder opgeleverd dan iedereen denkt. Daar heeft het niets mee te maken."