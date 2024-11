Red Bull oppermachtig bij pitstops in Las Vegas

Het team van Red Bull Racing kende een feestweekend in Las Vegas. Max Verstappen sleepte zijn vierde wereldtitel binnen in de gokstad, en dat zorgde voor een feestje. Red Bull maakte het feest compleet door bij de pitstops ouderwets sterk voor de dag te komen.

Verstappens titelrace was tactisch gezien heel sterk. Hij moest voor Lando Norris finishen om de titel te pakken, en dat was precies wat hij deed. Bij Red Bull leek men zich volledig te focussen op het voor Norris eindigen. Ze wilden geen fouten maken, en dat deden ze ook niet. De pitcrew van Red Bull verrichtte dan ook de snelste pitstop van het weekend. Verstappen kreeg in 2,09 seconden nieuwe banden.

De pitcrew van Red Bull was daarmee nipt sneller dan concurrent McLaren. Bij de Britse renstal stuurde men Lando Norris na 2,12 seconden weer op weg met nieuwe banden. Ferrari werd derde in het pitstopklassement in Las Vegas door de banden van Carlos Sainz in 2,27 seconden te verwisselen. Red Bulls zusterteam VCARB eindigde op de vierde en vijfde plaats met de pitstops van Liam Lawson en Yuki Tsunoda. Red Bull eindigde ook op de zesde plaats met een pitstop van 2,41 seconden van Sergio Perez.