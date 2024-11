Jos Verstappen hamert op Red Bull-verbeteringen: "Nu moeten ze het gaan oplossen"

Max Verstappen heeft zijn eerste matchpoint in Las Vegas verzilverd en mag zich viervoudig wereldkampioen Formule 1 noemen. Zijn vader Jos is onwijs trots op hem, maar heeft ook veel twijfels over het 2025-seizoen. Hij is momenteel nameljk niet heel erg overtuigd van de Oostenrijkse renstal en hamert op verbetering.

Red Bull-coureur Max Verstappen heeft zich in de straten van Las Vegas gekroond tot de wereldkampioen van 2024. De Nederlander reed een tactisch slimme race en wist dat hij voldoende had aan een vijfde plaats. Hierdoor kan zijn naaste belager, Lando Norris, hem definitief niet meer passeren in de strijd om het rijderskampioenschap, waardoor Verstappen zich voor het vierde jaar op rij wereldkampioen Formule 1 mag noemen.

Vader Jos kon er niet bij zijn vanwege griep, maar hij heeft vanuit huis alles op de voet gevolgd. Als hij in gesprek met Viaplay de vraag krijgt of hij ooit had verwacht dat zijn zoon een vierde wereldtitel zou behalen, antwoordt hij als volgt: "Nee, zeker niet. Als je in de karting zit, is het sowieso al lastig om de stap naar de Formule 1 te maken. Dan hoop je dat we ooit een wedstrijd gaan winnen, want je weet hoe moeilijk dat al kan zijn. Maar als je dan bedenkt dat je nu al het vierde kampioenschap binnenhaalt, dat hebben we nooit durven dromen."

Harde leerschool

Als Verstappen senior terugblikt op de jeugd van Max en zijn weg richting de Formule 1, stelt hij de viervoudig wereldkampioen soms een harde leerschool nodig had en dat hij daar nu de vruchten van plukt. "Ik denk wel dat Max die harde leerschool nodig had. Max is iemand, toen ook al, die overal relaxed in stond, dus ik denk dat hij die harde leerschool soms wel nodig had en dat hij daar nu de vruchten van plukt", aldus de voormalig F1-coureur. "Ook hoe die met de druk omgaat. De druk heeft er van mij uit altijd bij hem opgestaan. Als je ziet hoe die daar nu mee omgaat, kan je alleen maar trots zijn."

"Voor volgend jaar zal er wat moeten gebeuren"

Max Verstappen heeft de titel dit jaar echter niet cadeau gekregen. Nadat hij in 2022 en 2023 redelijk eenvoudig de wereldtitel op zijn naam schreef, moest hij er vanaf de GP in Miami echt hard voor strijden. Red Bull kreeg namelijk steeds meer problemen met haar RB20, terwijl met name het team van McLaren een enorme stap voorwarts zette. Lando Norris werd zodoende de titelrivaal van de Nederlander, maar kon niet dicht bij genoeg komen, waardoor Verstappen zich toch twee races voor het einde van het jaar al tot wereldkampioen kon kronen.

Nu is het daarom ook feest bij Red Bull, maar de realiteit is dat het team momenteel geen bolide heeft die mee kan strijden om overwinningen. Dat blijkt ook wel uit de derde plaats van het team in het constructeurskampioenschap. Volgens Jos Verstappen moet er dan ook wat gebeuren voor 2025. "Ja, ze rijden niet met de snelste auto op het moment, want anders zou Max de wedstrijden wel winnen. Voor volgend jaar zal er wel wat moeten gebeuren, willen ze weer competitief zijn", stelt de rallycoureur, die onder de indruk is van zijn zoon. "Het laat ook wel weer zien hoe goed Max daarmee omgaat, en hoe sterk hij in zijn schoenen staat."

Vertrouwen in Red Bull?

Hoe realistisch is het dan dat Max in 2025 weer de titel op zijn naam zal schrijven? "Dat weet natuurlijk niemand, maar we hopen het allemaal. Ze weten nu waar de problemen liggen en wat er veranderd moet worden. Nu is het aan hen [Red Bull Racing, red.] om te laten zien dat ze de problemen begrijpen en dat ze het gaan oplossen", stelt Jos, die niet heel overtuigend overkomt als hem gevraagd wordt hoeveel vertrouwen hij heeft in Red Bull Racing. "Uhm, ja, ik wil het eerst nog wel eens zien volgend jaar. We zijn heel goed begonnen dit jaar en gedurende 2024 zijn we alleen maar verder afgegleden. Het is nu aan het team om te laten zien hoe ze er volgend jaar voor staan."