'Andretti dicht bij deelname aan Formule 1'

Het is geen geheim dat het team van Andretti nog altijd aast op een plekje op de Formule 1-grid. In Las Vegas speelt de Amerikaanse renstal weer een grote rol, en het lijkt erop dat een doorbraak nabij is. Mogelijk krijgen ze binnen een paar weken groen licht van de FOM.

Andretti aast al een paar jaar op een plekje op de grid. Eerst probeerden ze het team van Sauber te kopen, maar toen dat mislukte focusten ze zich op het opzetten van een eigen team. Autosportfederatie FIA keurde de plannen goed, maar de FOM deed dat begin dit jaar niet. Toch bleven de Amerikanen hard doorwerken, en dat lijkt nu positieve resultaten op te leveren. Een plekje op de grid lijkt namelijk dichterbij te zijn dan ooit.

2026

Andretti Global voerde in september een flinke herstructurering door. Michael Andretti deed een stapje terug, en mede-eigenaar Dan Towriss geeft nu leiding aan het project. Persbureau AP meldt dat er een doorbraak is in de zaak. De kansen voor de komst van Andretti zouden flink zijn gegroeid. Volgens AP zijn de kansen nu zo groot dat de FOM in de komende weken kan gaan besluiten om Andretti een plekje op de grid te geven. Dit gaat waarschijnlijk om een plekje voor 2026.

Teamnaam

Volgens AP was Towriss aanwezig in Las Vegas om gesprekken te voeren. Het is volgens het persbureau nog niet duidelijk hoe het team zal gaan heten. Ze worden nog altijd gesteund door General Motors-merk Cadillac, maar die kunnen pas vanaf 2028 krachtbronnen gaan leveren. Dat betekent dat het door Towriss geleide team voor 2026 een motorpartner moet gaan zoeken. Andretti had eerder een deal gesloten met Alpine, maar de Fransen stoppen na volgend jaar met het bouwen van eigen motoren. Viaplay-commentator Nelson Valkenburg meldde in het programma Shakedown dat er waarschijnlijk aankomende week vanuit de FOM een bevestiging komt over de toetreding van Andretti, hij stelt dat het team Cadillac Racing gaat heten.