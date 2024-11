'FIA grijpt in na klacht van Red Bull over skid blocks'

In Las Vegas gaat het dit weekend weer om een opvallend trucje. Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing heeft geklaagd over een truc van de concurrentie. De FIA heeft ingegrepen en ze hebben een nieuwe technische richtlijn opgestuurd naar de teams.

In de afgelopen maanden ging het regelmatig over bepaalde trucjes van de teams. Zo was alle aandacht gevestigd op de bib van Red Bull Racing, stond de achtervleugel van McLaren in de spotlights en ging het in Brazilië om een truc met de banden. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport heeft de FIA voorafgaand het raceweekend in Las Vegas wederom ingegrepen. Red Bull zou hebben geklaagd over een truc met de skid blocks.

Bescherming

Volgens AMuS rijden een aantal teams rond met een soort beschermplaten voor de skid blocks. De teams proberen de auto's zo laag mogelijk af te stellen, maar als de auto te laag wordt afgesteld loopt men het risico dat de skids te veel afslijten, en dat kan leiden tot een diskwalificatie. Om dit te voorkomen rijdt volgens AMuS ongeveer de helft van de teams rond met een opvallend systeem. De skid blocks zouden zijn voorzien van een speciale bescherming bij de bevestigingsschroef aan de achterkant. Hiermee zorgden ze ervoor dat de plak niet te ver sleet.

Technische richtlijn

AMuS meldt dat Red Bull zag dat een aantal concurrenten deze innovatie gebruikten. Het zou gaan om onder meer Ferrari, Mercedes en Haas. Red Bull en McLaren zouden de truc niet gebruiken. De Oostenrijkse renstal zou naar de FIA zijn gestapt, om het zou gaan om een illegale truc. De FIA ging hier in mee, en in de week voorafgaand de Grand Prix van Las Vegas ontvingen de teams een nieuwe technische richtlijn. Hierin werd gesteld dat de truc met de skid blocks tegen de regels is.