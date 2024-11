VCARB onthult bijzondere glitterlivery voor Las Vegas

Het team van Visa Cash App RB zal dit weekend in Las Vegas rijden met een zeer opvallende kleurstelling. De Italiaanse renstal heeft aan de vooravond van het raceweekend het doek getrokken van de speciale livery. Ze hebben gekozen voor een glitter look.

Het raceweekend in Las Vegas is voor veel teams aanleiding om iets bijzonders te doen. Eerder deze week trokken Sauber en Alpine al het doek van hun speciale kleuren. VCARB kwam eerder deze week al met een teaser toen ze hun logo op sociale media aanpaste. Het blijft niet alleen bij dat logo, want de wagens van Liam Lawson en Yuki Tsunoda zien er dit weekend uit als een soort discobal.

De wagens zijn namelijk voorzien van een grote hoeveelheid glitter. Onder meer de neus, de sidepods en de achtervleugel hebben een nieuw likje verf gekregen. Volgens het team is de look geïnspireerd op de zogenaamde Glitter Card van titelsponsors Visa en Cash App. Het team geeft aan dat ook de garage zal worden gehuld in glitters en dat coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson speciale racepakken krijgen voor deze race. Eerder dit seizoen reed VCARB ook al met speciale livery's in Miami en Singapore. In de Aziatische stadstaat reed het team in een soort spijkerstof-livery.