Herbert voorspelt spektakelstuk in Las Vegas

Het Formule 1-circus staat aan de vooravond van de laatste fase van het seizoen. De laatste triple header wordt afgetrapt in Las Vegas, en de verwachtingen van dit weekend zijn hoog. Johnny Herbert heeft heel erg veel zin in de race en hij voorspelt een spannende strijd.

Het stratencircuit in Las Vegas staat dit jaar voor de tweede keer op de kalender. Vorig jaar ging er veel mis, en dat zorgde voor problemen. Toch zijn de verwachtingen voor deze editie weer hoog. Aangezien de verschillen aan de top klein zijn, kan er een spannend duel gaan ontstaan. Daarnaast kan Max Verstappen dit weekend zijn vierde wereldtitel gaan veiligstellen, en willen ze dat bij McLaren voorkomen.

Soepel

Ook oud-coureur en huidig FIA-steward Johnny Herbert heeft er veel zin in. Herbert is dit weekend geen steward, maar hij gaat zeker kijken. Bij Vision4Sport deelt hij zijn verwachtingen: "De naam zegt het al! Iedereen keek er vorig jaar al naar uit. Er waren een aantal problemen zoals een losgeslagen putdeksel die de trainingen vertraagden, maar toen het eenmaal onderweg was, verliep het zeer soepel. Wat een race. De Strip kwam helemaal tot leven. Het asfalt was lastig met weinig grip, waardoor de race zeer vermakelijk was."

Strijd

Herbert denkt dat hetzelfde dit weekend kan gaan gebeuren. Aangezien de verschillen tussen de topteams zeer klein zijn, verwacht Herbert een megastrijd: "Er was geweldige actie vooraan het veld. Er is geen reden waarom de volgende race niet vergelijkbaar of spannender zou zijn, want de auto's zitten dichter bij elkaar dan vorig jaar. Het kan een Red Bull-strijd worden met Ferrari, McLaren en mogelijk Mercedes. Vier teams hebben een kans de race te winnen."