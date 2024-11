Komatsu eist scherpte in Vegas: "Elke kans pakken om punten te scoren"

Het team van Haas gaat aankomend weekend in Las Vegas op jacht naar WK-punten. In Brazilië verloren ze de zesde plaats in het constructeurskampioenschap aan Alpine, en die plek willen ze nu terugveroveren. Teambaas Ayao Komatsu wil dat zijn team scherp blijft.

Haas is bezig met een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Ze stonden op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap, maar die plek verloren ze in Brazilië aan Alpine. De Franse renstal scoorde in Alpine een dubbel podium, en daardoor schoten ze omhoog in het constructeurskampioenschap. Het verschil tussen de twee teams is slechts drie punten, dus er kan nog van alles gebeuren.

Het circuit in Las Vegas is zeer uniek, en vormt dus een speciale uitdaging voor de teams. Haas-teambaas Ayao Komatsu probeert in de preview van de renstal de vergelijking te trekken in Bakoe. In de Azerbeidzjaanse hoofdstad scoorde het team een puntje: "De Grand Prix in Las Vegas vormt een unieke uitdaging voor meerdere redenen. Het is vergelijkbaar met Bakoe, want het is een stratencircuit met langzame bochten en een zeer lang recht stuk. Wat het grote verschil met Bakoe is, is de temperatuur. Het is best koud, waardoor het lastig is om de banden te managen. Vorig jaar zagen we een aantal incidenten in Vegas, dus we moeten scherp blijven en elke kans pakken om punten te pakken."