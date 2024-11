Canada krijgt vanaf 2026 logischere plek op F1-kalender

De Formule 1 heeft een wijziging doorgevoerd om de racekalender in de toekomst logischer te maken. Vanaf 2026 zal de Canadese Grand Prix op een ander moment in het jaar worden verreden. Hierdoor wordt de Europese reeks races niet meer onderbroken door de race in Montreal.

De Formule 1 wil in de nabije toekomst duurzamer kunnen opereren. Ze proberen de kalender dan ook op een logischere manier in te delen, waardoor er minder over de wereld moet worden gevlogen. Dat betekent dat de kalender zal moeten veranderen, en daar wordt nu werk van gemaakt. De onlogische plek van de Canadese Grand Prix is vanaf 2026 verleden tijd, het nieuws volgt enkele dagen na de bekendmaking van de contractverlenging van Monaco.

De Monegaskische Grand Prix zal vanaf 2026 worden verreden in het eerste weekend van juni. De Formule 1 heeft nu bekendgemaakt dat de race in Canada vanaf 2026 wordt gehouden in het derde of vierde weekend van mei. Dit zorgt ervoor dat het hele circus niet de oceaan over hoeft te reizen midden in het Europese seizoen. Dit zorgt er ook voor dat de Canadese Grand Prix kan worden gekoppeld aan de race in Miami. Het is de verwachting dat er nog meer gaan veranderen aan de kalender, aangezien er veel contracten van circuits aflopen.