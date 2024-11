Sauber presenteert 'vlammende' livery voor Las Vegas

Het team van Sauber heeft een nieuwe look gepresenteerd voor Las Vegas. In de gokstad zal de Zwitserse renstal aan de start verschijnen met een eenmalige livery. Het team heeft gekozen voor een kleurstelling die is voorzien van een aantal vlammen en de gebruikelijke groen tinten.

Het raceweekend in Las Vegas is een aandachtstrekker voor de Formule 1. De race door de straten van de gokstad is een perfecte aanleiding voor speciale acties. Bij Sauber dachten ze hetzelfde, en daarom hebben ze gekozen voor een speciale kleurstelling. De wagen is voorzien van meet groene details dan gewoonlijk, en daarnaast staan er vlammen afgebeeld op de wagens van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

Volgens Sauber komt deze livery voort uit een idee van titelsponsor Stake. Het team stelt dat ze hiermee een eerbetoon geven aan de stad Las Vegas. Ze wijzen naar het nachtleven, de lichtjes en de non-stop actie. Daarnaast schrijft Sauber in het persbericht dat de vlammen ook symbool staan voor het team. Ze geven niet op en ze blijven doorgaan ongeacht de uitdaging. Ze trekken een vergelijking met vlammen die ook door blijven knetteren. De kans is groot dat nog meer teams voor een speciale livery gaan kiezen, vorig jaar reden veel teams met aangepaste kleurstellingen in Las Vegas.