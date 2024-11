"Villeneuve geniet van titelstrijd: "Ze zijn allebei de verdiende kampioen"

Max Verstappen kan over ruim een week zijn vierde wereldtitel gaan veiligstellen. De Nederlander kan in de straten van Las Vegas definitief de genadeklap uitdelen aan Lando Norris. Jacques Villeneuve heeft genoten van de titelstrijd, hij is van mening dat beide coureurs de titel verdienen.

De kans dat Lando Norris de titel nog gaat pakken, is zeer klein. De Brit heeft een wonder nodig, en hij weet ook dat de kans zeer groot is dat Verstappen volgende week een feestje mag vieren. Verstappen heeft in Las Vegas de wereldtitel al binnen als hij voor Norris over de finish weet te komen. De Nederlander moest er in de afgelopen weken hard voor werken, maar met zijn masterclass in Brazilië liet hij zien dat de titel niet onverdiend is.

Geweldig kampioenschap

Jacques Villeneuve heeft genoten van de titelstrijd. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen is van mening dat beide coureurs de titel verdienen, zo laat hij weten aan Grosvenor Sport: "Als Verstappen wint in Las Vegas, dan is dat een mooie plaats om de titel te pakken! De kansen zijn heel erg in het voordeel van Max. Hij moet het gewoon afmaken. Als hij wint in Vegas, is hij de terechte kampioen. Zonder twijfel. Het was echter nog steeds een geweldig kampioenschap en het was best onverwacht dat iemand het gevecht zou aangaan met Max en Red Bull."

Norris

Norris hield lange tijd hoop op de wereldtitel. De Britse McLaren-coureur ziet nu echter ook dat hij een wonder nodig heeft voor de titel. Bij McLaren kunnen ze nog altijd de constructeurstitel pakken, en Villeneuve vindt dat Norris trots mag zijn op zijn prestaties: "Wat er ook gebeurt tot het einde van het seizoen, het was een mooie strijd. Wie er ook wint, ze zijn allebei de verdiende kampioen."