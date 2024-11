Formule 1 keurt plannen voor speciaal koelsysteem voor coureurs goed

De F1 Commission heeft plannen goedgekeurd om het de coureurs comfortabeler te maken in hete omstandigheden. Dit onderwerp lag al geruime tijd op tafel, maar er is nu een knoop doorgehakt. Dat betekent dat er vanaf volgend jaar een speciaal koelsysteem in de auto's zal worden geplaatst.

De discussie over de gezondheid van de coureurs in hete races laaide vorig jaar op. In Qatar kregen de coureurs te maken met zeer hoge temperaturen, en dat zorgde voor gezondheidsproblemen. Logan Sargeant moest in die race opgeven door de omstandigheden, Esteban Ocon moest tijdens de race overgeven in zijn helm en Lance Stroll kreeg een black-out in de auto. Meerdere coureurs hadden na de race medische assistentie nodig, en de Formule 1 beloofde naar oplossingen te kijken.

Koelsysteem

De F1 Commission kwam gisteren samen in Genève, en daar hebben ze plannen op dit gebied goedgekeurd. Ze hebben namelijk de plannen voor een speciaal koelsysteem goedgekeurd. Dit systeem is in de afgelopen periode uitgebreid getest, en volgens de F1 Commission waren de resultaten zeer positief. Hoe het systeem er precies uitgaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Motorsport.com is er een oplossing gevonden met een eenvoudig systeem waarbij geen airconditioning nodig is.

Start

Tijdens de vergadering zijn er door de teams, de FOM en de FIA nog meer afspraken gemaakt. Naast het uitstellen van de sprintrace voor rookies, is er ook besloten om de protocollen omtrent de start te vernieuwen. Dit is naar aanleiding van de recente Braziliaanse Grand Prix waarbij er auto's vlak voor de start van de grid verdwenen. Dit zorgde voor de nodige verwarring, en dit wil men in de toekomst voorkomen.