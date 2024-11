Voorlopig nog geen sprintrace voor rookies: Formule 1 mikt op 2026

De plannen voor een speciale sprintrace voor rookies zijn wederom uitgesteld. De F1 Commission kwam vandaag bij elkaar om een aantal besluiten te nemen. De sprintrace voor rookies lag weer op tafel, maar er is nog geen definitief besluit genomen. Ook in 2025 zal het evenement niet worden gehouden.

Afgelopen maanden werd bekend dat de Formule 1 op zoek is naar een nieuw initiatief om rookies meer kansen te geven. Er werd gesproken over een speciale sprintrace voor rookies. Deze race zou dan moeten plaatsvinden na de seizoensfinale in Abu Dhabi op het circuit van Yas Marina. Het leek er eventjes op dat deze race dit jaar al zou plaatsvinden, maar de F1 Commission wees eerst naar 2025.

Vandaag stond er weer een vergadering van de F1 Commission op de planning. In het Zwitserse Genève kwamen de teambazen en de vertegenwoordigers van de FIA en de FOM bij elkaar. Er werden meerdere onderwerpen besproken, waaronder de rookie sprint. De F1 Commission stelt dat ze nog steeds interesse hebben in dit concept, maar dat ze er in 2025 verder over gaan praten. Het doel is dat er in 2026 een rookie sprint wordt georganiseerd. Hoe deze sprintrace er dan precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk.