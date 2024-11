Coulthard prijst Verstappen: "De moderne Michael Schumacher"

Max Verstappen maakte in de afgelopen weken veel indruk in de Formule 1. De Nederlander kende een aardige triple header, met een spectaculaire zege in Brazilië. David Coulthard is onder de indruk en hij omschrijft Verstappen als de moderne Michael Schumacher.

Verstappen is door zijn zege in Brazilië zeer dicht bij zijn vierde wereldtitel op rij. Bij een goede prestatie in Las Vegas mag Verstappen zich de wereldkampioen van 2025 noemen. De Nederlander bezorgde zichzelf deze uitgangspositie door in Brazilië te schitteren op het kletsnatte circuit van Interlagos. Verstappen startte als zeventiende, maar hij vocht zich door de regen naar de zege.

Schumacher

Veel kenners waren onder de indruk van Verstappens magische rit in de regen. Ook David Coulthard ziet Verstappen schitteren, en hij spreekt zich uit in zijn podcast 'Formula for Success': "Wat Max heeft gedaan, hij is de moderne Michael Schumacher. In de zin dat hij bereid is om de grenzen te verleggen, om uit te vinden waar de sportieve grenzen liggen. Ik denk dat dit echt deel uitmaakt van zijn DNA, dat is een deel van zijn succes."

Straffen

Coulthard wijst ook naar Verstappens duels met Lando Norris in Austin en Mexico. De Schot is van mening dat dit er simpelweg bij hoort: "Elke coureur weet dat vuur met vuur moet worden bestreden. Ik denk dat het onvermijdelijk was dat wat we na Austin zagen, dat er in Mexico straffen werden uitgedeeld. Ik vermoed dat Max op geen moment iets anders zal doen als dezelfde situatie zich voordoet." Coulthard legt zijn punt verder uit: "Je moet in een fractie van een seconde beslissingen nemen. Je weet niet wie er bij de apex voorligt. De enige manier om er achter te komen, is door het te proberen. Dus ik verwacht niet dat hij zal veranderen."