Magistrale inhaalrace levert Verstappen nieuw record op

Max Verstappen reed afgelopen weekend een ijzersterke race in Brazilië. In de regen op het circuit van Interlagos vocht hij zich vanaf de zeventiende plaats naar de zege. Het leverde hem een vrachtlading aan complimenten op, maar hij kan nu ook een nieuw record bijschrijven.

Verstappen reed namelijk niet voor de eerste keer een flinke inhaalrace. De Nederlander wist immers eerder een race te winnen vanaf de veertiende startplek en een keertje vanaf de tiende plaats. Verstappen heeft nu vanaf tien verschillende startplekken een race gewonnen. Nog nooit in de geschiedenis van de Formule 1 kreeg een coureur dit voor elkaar. Verstappen deelde tot voor dit weekend het record met Fernando Alonso.

Toen Verstappen vorig jaar in België won vanaf de zesde plaats won evenaarde hij het record van Alonso. Nu is de Nederlandse drievoudig wereldkampioen op dit gebied dus de alleenheerser. Verstappen heeft nu races gewonnen vanaf de eerste, tweede, derde, vierde, zesde, zevende, negende, tiende, veertiende én zeventiende startplek. Aangezien Verstappen nog niet heeft gewonnen van de vijfde of achtste positie, kan hij dit in de komende jaren nog gaan uitbreiden. Naast Alonso staat ook Lewis Hamilton in de top tien van dit klassement. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wist van acht verschillende startposities een race te winnen.