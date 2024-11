McLaren kijkt naar Verstappen en wijst andere 'prioriteit' aan

Het team van McLaren kreeg in Brazilië een gevoelige tik in de titelstrijd. Max Verstappen won de race op een indrukwekkende wijze, terwijl zijn titelrivaal Lando Norris geen vuist kon maken. Teambaas Andrea Stella is teleurgesteld, maar hij stelt dat dit niet de prioriteit is.

Verstappen breidde in Brazilië zijn voorsprong op Norris uit. De Nederlander speelde met zijn concurrentie, terwijl Norris worstelde met de regen. Verstappen kwam als winnaar over de streep, terwijl Norris slechts als zesde werd geklasseerd. Hierdoor is het verschil tussen de twee coureurs in het wereldkampioenschap nu 62 WK-punten, en dat betekent dat Verstappen de titel kan ruiken.

Prioriteit

Bij McLaren riepen ze maandenlang dat ze voor beide wereldtitels gaan. De coureurstitel kunnen ze nu wel uit het hoofd zetten, maar teambaas Andrea Stella laat aan de internationale media weten dat dit niet erg is: "Qua constructeurskampioenschap verandert er iets, want dat is altijd onze prioriteit geweest. Zelfs toen we de oproep deden aan de ene coureur om de andere coureur te steunen, was dat altijd ondergeschikt aan het maximaliseren van het constructeurskampioenschap. Als het over het rijderskampioenschap gaat, denk ik niet dat er een bepaalde druk was voor Lando. Om eerlijk te zijn genoten we van deze zoektocht."

Fouten

McLaren ontving veel kritiek op hun handelswijze in de afgelopen maanden. Ze leken soms te lang te wachten met het maken van keuzes. Stella deelt die mening niet: "Soms lijkt het van buitenaf alsof er hier en daar een fout is gemaakt. Misschien is dat zo. Als de banden van een auto blokkeren, zoals in deze race het gevolg was, kijk ik niet naar de coureur. Ik focus me op het feit waarom de voorwielen blokkeren in deze omstandigheden. Ik denk dus niet dat druk een belangrijke factor was."