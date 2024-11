Kwalificatie voorlopig uitgesteld door zware regenval

De kwalificatie in Brazilië gaat vooralsnog niet door. Het regent te hard en daardoor is het niet mogelijk om op een veilige manier een kwalificatie af te werken. De wedstrijdleiding heeft laten weten dat de kwalificatie voorlopig is uitgesteld, maar tot wanneer is onduidelijk.

De regen komt al de hele middag met bakken uit de hemel in Sao Paulo. De kwalificatie werd al meerdere keren uitgesteld, maar de wedstrijdleiding gaf daar elke keer een verwachte starttijd bij. Nu is dat niet het geval, en de kwalificatie zal nu morgen worden verreden. Dat betekent dat er op zondagochtend zal worden gekwalificeerd. Tijden zijn nog niet bekendgemaakt, maar het is de verwachting dat het zondag ook weer gaat regenen. In de ochtenduren blijft het mogelijk droog, wat dus betekent dat het een lange dag gaat worden.

The Qualifying for the São Paulo Grand Prix is postponed.



The decision was taken due to the lack of visibility caused by the level of rain we have experienced in the past few hours. There is a lot of standing water on parts of the circuit which renders conditions unsafe.



