Verstappen naar de stewards na mogelijke VSC-overtreding

De derde positie van Max Verstappen in de sprintrace in Brazilië staat op losse schroeven. Vlak na de finish van de sprintrace werd namelijk bekend dat hij zich zal moeten melden bij de stewards. Het gaat om een moment tijdens de Virtual Safety Car-periode in de slotfase.

In de laatste rondjes van de race koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car. Nico Hülkenberg was stilgevallen, en de Haas moest worden opgeruimd. Verstappen reed vlak achter de McLaren van Oscar Piastri en hij stelde dat de Australiër mogelijk te langzaam reed. Nu heeft hij zelf mogelijk een fout gemaakt, en dit mag hij na de sessie aan de stewards gaan uitleggen. Zijn derde plaats komt dus in gevaar.