Rocco Coronel maakt autosportdebuut op iconische circuit van Silverstone

Red Bull-junior Rocco Coronel zal aankomend weekend op het circuit van Silverstone zijn autosportdebuut gaan maken. Hij zal gaan racen in Ginetta Junior Winter Series, wat hem een voorproefje biedt op het Ginetta Junior Championship, waaraan het Nederlandse racetalent volgend seizoen zal gaan deelnemen.

Rocco Coronel mag zich sinds vorige maand Red Bull-junior noemen. De veertienjarige zoon van coureur en Viaplay-analist Tom Coronel maakte tijdens de zogenoemde Red Bull Driver Search op het circuit van Jerez veel invloed op Helmut Marko, die geen moment twijfelde en het Nederlandse talent aan het Red Bull Junior Team toevoegde.

Coronel zou voorlopig blijven karten, maar zijn vader gaf tegenover De Telegraaf al aan dat het de bedoeling is dat Rocco ook op meer op circuits zal gaan rijden, en dat zal dit weekend gaan gebeuren. Coronel zal dit weekeinde zijn debuut gaan maken in de autosport op het iconische circuit van Silverstone. Een week na zijn veertiende verjaardag zal hij gaan rijden in de Ginetta Junior Winter Series. Deze serie is voor het Nederlandse talent een mooie klasse om ervaring in op te doen voordat hij volgend jaar zal gaan deelnemen aan het Ginetta Junior Championship, naast zijn kartacitviteiten.

Op Instagram gaf het jonge talent aan erg uit te kijken naar zijn autosportdebuut. "Mijn eerste races in de autosport, ik kijk er heel erg naar uit. Mijn eerste races met een auto, dat is natuurlijk wel iets bijzonders. Omdat ik nog nooit met een auto geracet heb, heb ik ook geen echte verwachtingen. Ik wil vooral zoveel mogelijk leren en ervaring opdoen. Ik ga natuurlijk altijd voor de eerste plaats, maar dat is voor mijn eerste races niet realistisch. Ik ga gewoon lekker rijden en dan zien we wel wat het wordt", aldus de Red Bull-junior.

14-jarige leeftijd

In Groot-Brittannië is er de mogelijkheid om al op 14-jarige leeftijd te beginnen met autosport in juniorenklassen. Het Ginetta Junior Championship is zo'n klasse waarin jonge talenten hun debuut kunnen maken en ervaring op kunnen doen. In deze raceklasse wordt er gereden met de Ginetta G40, die voorzien is van een 1,8-liter Ford Zetec-motor met een vermogen van 100 pk. Deze combinatie maakt de klasse een fijne leerschool voor opkomende talenten. McLaren-coureur Lando Norris is misschien wel het bekendste voorbeeld die zijn autosportcarrière in dit kampioenschap zijn autosportdebuut maakte. Hij nam in 2014 deel aan deze juniorklasse op 14-jarige leeftijd en werd uiteindelijk derde in het kampioenschap.

Programma

De races in de Ginetta Junior Winter Series vinden plaats op zaterdag 2 en zondag 3 november 2024. Op zaterdag staan er twee races op het programma, die om 12:28 uur en 15:48 uur Nederlandse tijd van start zullen gaan. Op de zondag staat er nog een laatste race op het programma, die zal om 11:48 Nederlandse tijd van start gaan. De wedstrijden worden live uitgezonden op het YouTube-kanaal van de BRSCC.