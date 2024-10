Lawson aast op punten in Brazilië: "Het wordt zeker een zwaar weekend"

Na een tegenvallend weekend in Mexico krijgt Liam Lawson de kans om zich te revancheren in Brazilië. Voor de Nieuw-Zeelander wordt het een nieuwe kans om te laten zien wat hij in huis heeft. Lawson is gemotiveerd en hij hoopt dit weekend punten te kunnen scoren.

Lawson vervangt sinds Austin Daniel Ricciardo bij VCARB, en dat doet hij niet slecht. In de Verenigde Staten scoorde hij direct punten, en in Mexico liet hij afgelopen weekend weer een sterke indruk achter. Hij liet zien dat hij een duel niet uit de weg gaat, maar dat pakte voor hem verkeerd uit. Hij beschadigde de wagen van Sergio Perez, en daar was Red Bull niet blij mee. Lawson moest uiteindelijk een extra pitstop maken nadat zijn voorvleugel beschadigd raakte in een duel met Franco Colapinto.

Na een puntloos weekend in Mexico liggen er nu weer kansen in Brazilië. Voor Lawson voor het zijn eerste race op het circuit van Interlagos. In de preview van VCARB klinkt Lawson strijdbaar: "Afgelopen weekend was niet het weekend wat we wilden, maar hopelijk kunnen we de pace uit Mexico meenemen en dat omzetten in het scoren van punten. Het is een sprintweekend, dus we zullen veel gaan racen. Het is ook het einde van de triple header, dus het wordt zeker een zwaar weekend. Brazilië is een circuit dat veel geschiedenis heeft en ik wilde er al zeer lang rijden, dus ik heb er zin om dat voor de eerste keer te gaan doen."