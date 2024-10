Wat doet het weer in Brazilië?

Dit weekend wordt de triple header afgesloten met de Braziliaanse Grand Prix. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo wordt er weer een sprintrace verreden. De teams bereiden zich voor op een druk weekend, en ze moeten ook rekening houden met mogelijke neerslag.

Het raceweekend wordt op vrijdag afgetrapt met de eerste en enige vrije training van het weekend. Later op de dag werken de coureurs de sprint kwalificatie af. Tijdens deze twee belangrijke sessies hoeven de teams en de coureurs nog geen rekening te houden met mogelijke regen. Het wordt ongeveer 26 graden Celsius en de zon zal ook flink gaan schijnen. De luchtvochtigheid zal wel heel hoog zijn, maar het zal niet hard gaan waaien.

Zaterdag

Op de zaterdag worden de sprintrace en de kwalificatie verreden. Tijdens deze sessies moeten de teams en de coureurs wel rekening houden met mogelijke neerslag. In de middag ontstaan er rondom de stad flinke buien en is er een grote kans op onweer. Het wordt een grote uitdaging voor de teams, want het circuit van Interlagos is recent voorzien van een gloednieuwe asfaltlaag.

Grand Prix

Tijdens de sprintrace en de sprint kwalificatie zal het niet koud worden, want het wordt ongeveer 25 graden Celsius. Op de zondag wordt het iets kouder, men verwacht dat het kwik zal stijgen tot 24 graden Celsius. Ook nu moeten de teams de weerradars in de gaten houden, want er is weer een grote kans op neerslag. Het is nog niet zeker of het gaat regenen tijdens de race, maar de teams zullen de regenbanden wel achter de hand moeten houden.