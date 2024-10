VCARB presenteert nieuw F1 Academy-talent voor 2025

Het team van Visa Cash App RB heeft een nieuwe coureur toegevoegd aan hun pool. Voor het aankomende seizoen hebben ze een nieuwe coureur aangesteld voor de F1 Academy. In 2025 zal de Braziliaanse Rafaela Ferreira haar debuut maken in de klasse voor vrouwen.

Sinds dit jaar maakt de F1 Academy deel uit van het voorprogramma van de Formule 1. Alle tien de teams moeten één coureur steunen in deze klasse. Deze coureur zal dan rijden in de kleuren van het team, en daarmee ondersteunen alle Formule 1-teams dus een vrouwelijk talent. Ook VCARB doet dat, en het zusterteam van Red Bull heeft nu een nieuwe coureur gepresenteerd.

Potentie

Ze hebben gekozen voor Rafaela Ferreira. De uit Santa Catarina afkomstige Ferreira reed in de afgelopen jaren in haar thuisland Brazilië. In 2023 debuteerde ze in de Braziliaanse Formule 4 en pakte ze op Interlagos haar eerste podiumplek. Ook dit jaar reed ze in deze klasse, en dat ging zeer goed. Ze stond zeven keer op het podium en wist twee races te winnen. VCARB ziet potentie in haar en ze mag volgend jaar gaan rijden in de F1 Academy. Dit jaar rijdt Amna Al Qubaisi voor VCARB in de F1 Academy, maar zij zal na dit seizoen vertrekken.

De Heus

Dit jaar rijden er drie coureurs in de Red Bull-kleuren in de F1 Academy. Red Bull steunt een coureur, VCARB steunt een coureur en samen met Ford steunt Red Bull nog een derde coureur. Dit jaar rijdt de Nederlandse Emely de Heus in de kleuren van Red Bull en Ford, maar zij zal vanaf volgend jaar worden vervangen door Chloe Chambers. Chambers wordt nu nog gesteund door Haas.