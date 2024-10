De Heus verliest F1 Academy-steun van Red Bull en Ford

Red Bull en Ford hebben hun coureur voor het aankomende F1 Academy-seizoen aangewezen. Dit is slecht nieuws voor de Nederlandse Emely de Heus, want ze moet op zoek gaan naar een nieuw team. Red Bull en Ford hebben namelijk gekozen voor een andere coureur.

Red Bull en Ford hebben bekendgemaakt dat ze Chloe Chambers hebben aangetrokken voor het komende seizoen. Chambers rijdt dit seizoen ook in de F1 Academy, maar ze wordt nu nog gesteund door het team van Haas. Ze gaat de Amerikaanse renstal verlaten en ze wordt onderdeel van het Red Bull Ford Academy Programme. Aankomend weekend rijdt ze tijdens de IMSA Mustang Challenge voor het eerst in de Red Bull-kleuren.

De komst van Chambers is slecht nieuws voor de Nederlandse coureur Emely de Heus. Ze wordt dit seizoen gesteund door Red Bull en Ford, en voor 2025 moet ze dus op zoek gaan naar een nieuw plekje in de opstapklasse voor vrouwelijke coureurs. Alle Formule 1-teams zijn verplicht een coureur te steunen in deze klasse, maar Red Bull koos ervoor drie coureurs aan te wijzen. Hamda Al Qubaisi rijdt dit seizoen in de Red Bull-kleuren, terwijl Amna Al Qubaisi rijdt in de kleuren van VCARB. De Heus rijdt in de kleuren van Ford en Red Bull, het is de eerste stap van de samenwerking tussen de twee bedrijven. Volgend jaar worden ze dus vertegenwoordigd door Chambers.

