Realistische Verstappen verwacht geen wonderen in Mexico

Max Verstappen start de Mexicaanse Grand Prix van vandaag vanaf de tweede plaats. De Nederlander kende een sterke kwalificatie, maar in de trainingen had hij het om verschillende redenen nog zwaar. Verstappen gaat de race met de nodige onzekerheid in en hij verwacht geen wonderen.

Verstappen worstelde om vrijdag nog met motorproblemen en in VT3 had hij het moeilijk met de balans. In de kwalificatie had hij nergens last van, en de tweede tijd zorgde dan ook voor de nodige vreugde. Hij deelt de eerste startrij met Carlos Sainz, en de Ferrari lijkt dit weekend de snelste auto te zijn. Verstappen zal bij de start in zijn spiegels moeten kijken, want vlak achter hem staat de McLaren van Lando Norris.

Verstappen benadert de race niet met te veel borstklopperij. De Nederlander is zeer realistisch en hij reageert dan ook eerlijk als hij bij de internationale media de vraag krijgt of er onzekerheid heerst bij Red Bull: "Ja, dat is het zeker. Ik verwacht geen wonderen. Ik denk dat Ferrari in Austin echt heel snel was. Natuurlijk was McLaren die week misschien niet zo sterk, maar in de race waren ze volgens mij nog steeds competitief. Dus van mijn kant, ja, ik weet het niet. Ik denk dat we daar morgen wel achter komen."