Jos Verstappen finisht als vijfde in Rally du Valais

Jos Verstappen en copiloot Renaud Jamoul hebben opnieuw een aansprekend resultaat in de rallysport weten te behalen. Het duo eindigde de Rally du Valais in Zwitserland uiteindelijk op de vijfde plaats in het klassement. Ze leken zelfs op weg te zijn naar een vierde plaats, maar een lekke band gooide roet in het eten.

Vrijdag en zaterdag namen Jos Verstappen en zijn navigator Renaud Jamoul in een Skoda Fabia RS Rally2-auto deel aan de Rally du Valais in Zwitserland. Het duo stond voor een grote uitdaging, want op beide dagen werden er drie verschillende klassementsproeven verreden, die elk twee keer werden aangedaan. De coureurs moesten dus zes etappes per dag afleggen, wat het totaal op twaalf klassementsproeven over twee dagen bracht.

De eerste zes etappes verliepen uitstekend voor Verstappen sr. en zijn navigator. Het duo stond na de eerste dag op een vijfde plaats in het klassement, op één minuut en zeventien seconden van de Zwitser Jonathan Hirschi en navigator Mélanie Tendille. Daar bleef het echter niet bij. Tijdens de eerste drie klassementsproeven op zaterdag was duidelijk dat de vader van Max Verstappen en Jamoul zich steeds meer op hun gemak begonnen te voelen in de Zwitserse bergen, en dat kwam ook tot uiting in hun resultaten. Het duo eindigde achtereenvolgens op P4, P5 en P5 tijdens de eerste ronde, waardoor ze zelfs opschoven naar de vierde plaats in het algemene klassement.

Net zoals op de vrijdag zetten Verstappen en zijn navigator de ervaring die ze tijdens de eerste ronde hadden opgedaan, in de tweede ronde om in nog meer snelheid. Het duo noteerde de derde en vierde tijd, en leek met nog één etappe te gaan op weg naar een hele mooie vierde plaats. Het mocht helaas niet zo zijn, want het duo had pech tijdens de laatste etappe van het tweedaagse evenement. Een lekke band gooide roet in het eten en leverde een tijdverlies van ongeveer twee minuten op. Hierdoor zat er voor het duo niet meer in dan een 22e plaats tijdens de laatste etappe.

Ondanks de pech eindigden ze op een keurige vijfde plaats in het klassement, op vier minuten en vier seconden van winnaars Hirschi en Tendille.