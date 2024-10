Wat doet het weer in Mexico?

Dit weekend wordt in Mexico-Stad de Mexicaanse Grand Prix verreden. Het wordt weer een belangrijk weekend in de strijd om de wereldtitels. De teams en coureurs bereiden zich op alles voor, maar ze hoeven vooralsnog geen rekening te houden met neerslag of andere onhandige weersomstandigheden.

De Mexicaanse Grand Prix is de tweede race uit de huidige triple header. Afgelopen weekend werd er gereden op het circuit of the Americas in Austin en volgende week reist het Formule 1-circus af naar het circuit van Interlagos in het Braziliaans Sao Paulo. Dit weekend moeten de coureurs aan de bak gaan op het Autodromo Hermanos Rodriguez, middenin de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad.

Felle zon

De stad ligt op meer dan 2000 meter boven zeeniveau, en dat kan altijd een rol spelen bij de prestaties op de baan. Op de vrijdag werken de teams en de coureurs de eerste twee vrije trainingen af. De tweede vrije training duurt anderhalf uur, omdat er een bandentest zal worden uitgevoerd. Regenbanden zijn op deze dag niet nodig, want het wordt ongeveer 23 graden Celsius. De zon zal zeer fel gaan schijnen en het blijft droog.

Wind

Op de zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie afgewerkt in Mexico-stad. Het weerbeeld is dan weinig veranderd ten opzichte van de vrijdag. De zon zal wederom fel gaan schijnen, er wordt geen neerslag verwacht en het is de voorspelling dat het ongeveer 23 graden Celsius wordt. Ook op zondag wordt het ongeveer deze temperatuur. Op raceday ziet het weerbeeld er iets anders uit. De zon schijnt wel, maar hij zal in de lucht gezelschap krijgen van de nodige bewolking. Er bestaat een kleine kans op een bui, en daarnaast kan er een klein windje gaan waaien. Dit kan op een aantal delen van de baan voor ongemakken zorgen.