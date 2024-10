McLaren oppermachtig bij pitstops in Austin

Het team van McLaren kende geen ijzersterk weekend in Austin. De Britse renstal was niet zo snel als Ferrari en Max Verstappen. Toch waren hun resultaten niet overal een tegenvaller, want in de pitlane waren ze dit weekend veel sterker dan de concurrentie.

McLaren verrichte in de brede pitlane in Austin de snelste pitstop van het weekend. Lando Norris kreeg binnen 2,21 seconden een vers setje banden. De pitcrew was hiermee net iets sneller dan de concurrentie van Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal wist men de banden van Sergio Perez in 2,38 seconden te verwisselen. De top drie werd compleet gemaakt door VCARB, want daar kreeg Liam Lawson in 2,51 seconden nieuwe banden. Racewinnaar Ferrari eindigde met twee snelle pitstops in de top tien van het pitstopklassement.