Russell snapt niks van enorme bandendegradatie: "Het was heel raar"

Voor George Russell was het een sprintrace om snel te vergeten. De Brit ving de race nog als tweede aan, maar was na zeven ronden al door zijn banden heen, waardoor hij niet verder kwam dan P5. Hij kan de vinger na de race niet op zere plek leggen.

George Russell kende een prima vrijdag in Austin. De Brit snelde in zijn geüpdatete Mercedes-bolide naar P2 tijdens de sprintkwalificatie en een mooi resultaat tijdens de sprintrace leek tot de mogelijkheden te behoren. De Mercedes-coureur was namelijk zeer te spreken over zijn verbeterde W15 en hoopte stiekem op een overwinning tijdens de sprintrace. Deze hoop vervloog echter snel voor de man uit King's Lynn. Bij de start verloor hij direct een plaats aan de als vierde gestarte Lando Norris, waarna hij even later ook door beide Ferrari-rijders gepasseerd werd. Zodoende kwam hij niet verder dan P5.

Hoe kijkt hij terug op zijn gevecht met de Ferrari-coureurs? "Het voelde niet echt als een gevecht om eerlijk te zijn", begint de tweevoudig Grand Prix-winnaar tegenover Viaplay. "Ik liet de deur open staan, maar ze waren een seconde per ronde sneller dan dat ik was, dus ze hadden me werkelijk overal kunnen inhalen."

Bandendegradatie

Dit had volgens Russell alles te maken met de enorme bandendegradatie waarmee Mercedes te kampen had. "Het was raar, want vanaf ronde twee tot en met ronde zes voelde ik me erg sterk. Ik had Lando [Norris, red.] daarna zelfs moeten passeren op dat moment, maar ik liet het daar zelf liggen. Ik ben daarom ook een beetje teleurgesteld in mezelf. Maar een ronde later waren mijn banden er compleet aan", vertelt de Brit, die geen idee heeft waarom Mercedes zo veel last heeft van bandenslijtage. "Ik moet begrijpen waarom dat zo was, want ik had de vechtende Ferrari's achter me en die pushten, net als ik, ook behoorlijk hard. Als ik niet meteen had gepusht vanaf het begin, hadden de Ferrari's me al direct ingehaald in de beginfase van de race. Misschien pushte ik wel te hard en betaalde ik daar de prijs voor, maar de Ferrari's deden ook niet rustig aan en waren heel snel."

Hamilton ervaart zelfde problemen als Russell

Teamgenoot Lewis Hamilton eindigde zelfs nog achter Russell op de zesde positie. Hij kampte volgens Russell met dezelfde problemen. "Ik sprak met Lewis [Hamilton, red.] na de race, en hij had ook enorm veel problemen met de banden", zegt Russell, die aangeeft hoeveel hij langzamer was dan de kop van het veld. "We zaten een seconde van de pace aan het einde van de wedstrijd. Oftewel hetzelfde verhaal [zoals de afgelopen weken, red.], maar een nieuw weekend."