Red Bull onthult details over langverwachte updates

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Amerikaanse Grand Prix. Het Circuit of the Americas in Austin is voor veel teams de plek om nieuwe updates te introduceren. Red Bull en Mercedes hebben het doek getrokken van hun langverwachte updatepakketten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko hint al weken op de updates van dit weekend. De prestaties van de Oostenrijkse renstal vielen flink tegen in de afgelopen maanden, en deze updates moeten voor een omslag zorgen. Uit de documenten van de FIA blijkt echter dat Red Bull geen karrenvracht aan nieuwe onderdelen heeft meegenomen naar de staat Texas. Red Bull focust zich vooral op de vloer.

Red Bull

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull twee updates heeft meegenomen naar Austin. Eén van de updates is vooral gericht op dit circuit. Het team heeft de sidepods aangepast, zodat de koeling aan de auto efficiënter te maken. De meeste aandacht zal echter uitgaan naar de update van de vloer van Red Bull. Het gaat om een update aan aan de Floor Edge. Met deze aanpassing wil Red Bull meer local load genereren, terwijl ze de flow stability willen vasthouden. Met deze updates wil het team de weg omhoog in gaan zetten.

De concurrentie van Red Bull komt met veel meer updates naar Austin. Mercedes introduceert zes nieuwe onderdelen, vooral aan de vloer. Ze hebben meerdere onderdelen aangepast in de hoop de auto verder naar voren te pushen. Ook bij Red Bulls grootste rivaal McLaren, komt men met veel updates. De Britse koploper in het constructeurskampioenschap kiest ervoor zeven updates te introduceren. Deze nieuwe onderdelen bevinden ze op veel delen van de auto. Ze hebben onder meer gekeken naar de voorvleugel, de voorwielophanging, de front brake duct en de beam wing.

Niet alle teams kiezen ervoor nieuwe onderdelen mee te nemen naar het weekend in Austin. Bij Ferrari en Williams heeft men ervoor gekozen om dit weekend geen updates te introduceren. Dit weekend wordt er een sprintrace verreden, en dat kan meespelen in de keuze van deze teams. Bij Red Bulls zusterteam VCARB zitten er ook weinig nieuwe onderdelen op de auto, maar het gaat hier wel om een sterk aangepaste vloer.