Lawson looft 'geweldige kerel' Ricciardo

Liam Lawson mag zich vanaf dit weekend weer Formule 1-coureur noemen. De Nieuw-Zeelander vervangt voor de rest van het seizoen Daniel Ricciardo bij VCARB. Volgens Lawson reageerde Ricciardo zeer sportief toen duidelijk werd dat hij zou worden vervangen door de reservecoureur.

Lawson wachtte het hele jaar op zijn kans in de Formule 1. De reservecoureur van de Red Bull-teams maakte vorig jaar een sterke indruk als invaller, en het was wachten op zijn kans. De prestaties van Ricciardo bij VCARB vielen tegen en na het raceweekend in Singapore werd duidelijk dat zijn tijd erop zat. Hij werd aan de kant geschoven en Lawson mag zich in de resterende races laten zien.

Geweldige kerel

De Nieuw-Zeelander heeft meerdere keren aangeven dat hij het lastig vond om in Singapore rond te lopen in de garage van Ricciardo. Tijdens een interview met F1.com in de studio's van de Formule 1 in Biggin Hill, spreekt Lawson zich uit: "Gelukkig is hij een geweldige kerel. Hij wist dat het niets met mij te maken had. Dat is waarschijnlijk de hele tijd het geval geweest met Daniel in deze situatie. Zelfs in de afgelopen twaalf maanden heb ik nooit het gevoel gehad dat we in directe competitie waren, zoals we dat allemaal zijn in deze sport op een of andere manier."

Adviezen

Bij Ricciardo heeft Lawson altijd een goed gevoel gehad. De Nieuw-Zeelander is zeer lovend over zijn voorganger bij VCARB: "Hij was altijd goed voor me, hij stond altijd open voor advies als ik moest rijden. Hij was het hele jaar goed voor me, op elke mogelijke manier. Dus het voelde nooit alsof we streden voor een zitje. We bevinden ons ook op verschillende punten in onze loopbaan, dus dat heeft waarschijnlijk ook geholpen."